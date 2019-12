Appel à projet : Recherche participative pour une alimentation plus végétale

LA FONDATION LOUIS BONDUELLE LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT AXÉ SUR LA RECHERCHE PARTICIPATIVE

La Fondation Louis Bonduelle a organisé ses 12èmes Rencontres le 3 décembre à Bruxelles, sur le thème « Chaîne alimentaire végétale et durabilité : une question d’équilibre ». À cette occasion, Guillaume Debrosse, CEO du Groupe Bonduelle a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet tourné vers la recherche participative.

Née en 2004, la Fondation Louis Bonduelle a pour mission de faire évoluer durablement les comportements alimentaires dans le respect des Hommes et de la planète. Face aux enjeux colossaux liés à l’alimentation, qu’ils soient humains ou environnementaux, la Fondation réaffirme son soutien à la recherche en couplant désormais les actions de terrain et la recherche scientifique.

Un nouveau programme de financement

Ainsi, le 3 décembre dernier, Guillaume Debrosse a officiellement annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet lors des 12èmes Rencontres de La Fondation. « Ces appels à projets d’un nouveau genre offrent le double avantage de faire évoluer les connaissances scientifiques tout en impliquant les citoyens à la fois en tant qu’acteurs du projet mais aussi comme bénéficiaires ». Dans un contexte compliqué, étayé par l’urgence climatique et le nombre croissant d’hommes et de femmes à nourrir, l’alimentation doit évoluer, et le végétal est plus que jamais au cœur de ces enjeux. Grâce à ce nouveau programme de financement, la Fondation Louis Bonduelle entend participer au débat actuel et poursuivre ses actions, partout où elle est présente dans le monde, pour faire progresser les connaissances scientifiques tout en en mobilisant le changement social.

Le nouvel appel à projet s’intitule « Recherche participative pour une alimentation plus végétale ». Pour y participer, il suffit de soumettre son projet sur le site internet de la Fondation, à partir du 20 décembre et avant le 29 février 2020 : http://www.fondation-louisbonduelle.org/soumettre-votreprojet/ Une façon innovante pour la Fondation de soutenir des projets portés par des collectifs de recherche d’un nouveau genre, constitués de citoyens et de chercheurs.

Des rencontres placées sous le signe du végétal durable

Les interventions de Wim de Vries1 (Université de Wageningen – Pays Bas), Benjamin Alles2 (Université de Paris XIII), Armando Perez Cueto3 (Université de Copenhague – Danemark) et Jacynthe Lafrenière4 (Université de Laval – Québec), ont été riches d’enseignements et permettent de déchiffrer de façon pédagogique la transition alimentaire telle qu’elle s’opère dans le monde et de mieux comprendre les enjeux mondiaux liés à l’alimentation végétale.

Le prix de recherche 2019 attribué à une étudiante Lilloise

Christophe Bonduelle, Président de la Fondation Louis Bonduelle, a remis le Prix de Recherche 2019 à Lucie Wiart, doctorante à l’Université de Lille, dont la thèse intitulée : « Surconsommation de viande et alimentation durable : les produits simili-carnés sont-ils des substituts envisageables ? », a retenu l’attention du jury cette année. Elle bénéficiera du soutien financier de la Fondation pour mener à bien ses travaux et finaliser ses recherches.

