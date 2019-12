Programme de la 21e édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique

Avec pour thème « Ensemble, cultivons le pouvoir d’agir ! », les Assises Européennes de la Transition Énergétique 2020 see tiendront les 28, 29,30 janvier à Bordeaux.

Pendant 3 jours, près de 3 500 participants issus du monde économique, politique et de la société civile se réuniront au Palais des Congrès de la belle endormie. Ils y débattront et partageront leur expérience de la transition énergétique des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine d’événements – plénières, ateliers de partage, de cocréation et visites de terrain.

La 21e édition des Assises Européennes de la Transition Énergique porte l’ambition de réunir décideurs, penseurs et acteurs du développement durable autour de la nécessité d’une transition énergétique accélérée. À l’heure des marches pour le climat, du mouvement #YouthForClimate et d’une prise en considération accrue des enjeux écologiques par les politiques publiques, cette édition 2020 se veut une véritable caisse de résonnance des innovations portées par les différents acteurs de la société et de leur potentiel d’action.

Voici les principaux éléments du programme :

Les plénières de l’édition 2020 :

%u25AA Le mardi 28 janvier : Session d’ouverture, « Générations climat », « Cop 21 : du global au local », « Les contradictions du numérique », « Usages de l’hydrogène » ;

%u25AA Le mercredi 29 janvier : « Quand la mer monte », « Planifier l’énergie autrement », « Résilience des territoires », « Chaleur locale », « 100% d’électricité renouvelable, c’est possible », « Mobilité et logistique urbaine » ;

%u25AA Le jeudi 30 janvier : « Le changement culturel : moteur transition », « Nos engagements, nos actes », remise des prix Cit’ergie, session de clôture.

Durant ces Assises, les participants pourront participer à plus de 120 ateliers pour débattre, partager, co-construire. Un programme élaboré grâce au concours de 300 contributeurs !

6 visites thématiques pour découvrir la transition énergétique en action sur le territoire bordelais

Lors de cette 21e édition des Assises, six initiatives exemplaires et innovantes mises en œuvre dans la métropole de Bordeaux sont à découvrir. Les visites de sites de l’édition 2020 : %u25AA Le mardi 28 janvier : Tour bois Euratlantique, Chaufferie Plaine de Garonne Energie (20 places), Site industriel RTE (20 places) ; %u25AA Le mercredi 29 janvier : Réseau de chaleur des bassins à flot, Réhabilitation de la Cité Claveau (45 places), Hydroliennes Energie de la lune (40 places).