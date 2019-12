LEAD Sénégal, reboise la forêt classée de Mbao

Le 11 décembre 2019, SEM M. Yann Wehrling, Ambassadeur délégué à l'Environnement de la France, a visité sous la houlette de LEAD Sénégal, la forêt classée de Mbao pour constater de visu, les activités et initiatives que Lead Sénégal y mène depuis 2016. LEAD Sénégal entend poursuivre le combat pour la préservation de la forêt classée de Mbao mais aussi des forêts de Bandia et de Popenguine, et compte lancer une campagne prochainement dans ce sens. Cela fait quatre années consécutives que l’Association Lead Sénégal, mène des actions à la forêt classée de Mbao, principalement de reboisement. Pour cette année 2019, l’Association LEAD Sénégal a bénéficié d’un accompagnement de l'Ambassade de France pour sa journée d'actions à la Forêt de Mbao qui s’était tenue le 31 Août dernier. Pour rappel, LEAD Sénégal, est une association de la Société civile, évoluant dans le segment du Leadership et du Développement durable. Lead Sénégal est dirigé par Rokhaya Dièye, une actrice de Développement et de la Transformation pour le changement.