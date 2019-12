Publication : édition 2019 du panorama de la chaleur renouvelable et de récupération

Préambule :

Le « Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération », réalisé par le CIBE, la FEDENE, le SER, UNICLIMA et avec la participation de l’ADEME, se veut un outil d’accompagnement de la transition énergétique, pour laquelle la chaleur est un enjeu majeur puisqu’elle représente aujourd’hui la moitié de la consommation énergétique de notre pays et reste majoritairement produite par des énergies fossiles.

Cette troisième édition dresse un état des lieux, à l’échelle nationale et/ou régionale1 , de chaque filière de production de chaleur renouvelable et de récupération : bois énergie (collectif, industriel, tertiaire et chauffage au bois domestique), pompes à chaleur aérothermiques, géothermie de surface et géothermie profonde, chaleur solaire, gaz renouvelables et valorisation énergétique des déchets, ainsi qu’un focus sur les réseaux de chaleur et de froid. Ce panorama présente les données essentielles de production de chaleur de ces filières sous formes d’infographies. Il comprend également des analyses des marchés de ces filières au regard des objectifs à atteindre, des présentations des différentes typologies existantes, des exemples de réalisation, des focus sur les gisements existants et les atouts de chaque filière.

Cet état des lieux est à mettre en perspective avec les objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) adoptée en août 2015 et ceux du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)2 qui devrait paraître fin 2019. En effet, selon la LTECV, 38 % de la chaleur consommée en France devra être d’origine renouvelable à l’horizon 2030. Les dernières estimations présentées dans ce panorama montrent que cette part s’élève à fin 2018 à 19,9%

En 2018, la consommation finale brute de chaleur atteignait 709 997 GWh dont 141 729 GWh de chaleur renouvelable.

Ces chiffres illustrent le retard pris dans le secteur de la chaleur renouvelable et la nécessité de mettre en oeuvre, pour toutes les filières de production, les moyens nécessaires à leur développement. Sans accélération, nous ne pourrons respecter ni les objectifs de la LTECV et de la PPE, ni les engagements de notre pays au niveau européen et international en matière d’énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique.

(...)

