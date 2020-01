Humanity For The World (HFTW) partenaire solidaire de l'association AYABOMBE KARAYIB pour atteindre l'objectif N°4 du Développement Durable en Haiti

Le 26 Novembre 2019, les membres de Humanity For The World (HFTW) et l'association AYABOMBÉ KARAYIB se sont organisés en chaîne de Solidarité pour mettre la mise en place d'une action concourrant à la réalisation de l'objectif N°4 du développement durable.

L'une des ambitions de cette action solidaire en direction d'Haïti, est de créer une bibliothèque pour faciliter l'accès à l'éducation, à la connaissance malgré la situation difficile qui touche le pays. Cette bibliothèque portera le nom de "Mr Gilles ALEXANDRE" qui n'a pas hésité à faire don de 3 tonnes de livres, de matériels scolaires.

En effet, en direct de la Librairie Alexandre, entreprise emblématique de la Martinique, Audrey POMIER FLOBINUS, présidente de Humanity For The World (HFTW), Mr Lucien POLENOR president de AYABOMBÉ KARAYIB, Mr Gilles ALEXANDRE propriétaire de la librairie Alexandre , Mme Yolaine FLOBINUS secrétaire générale de Humanity For The World (HFTW) , Mr Gérard FELVIA, Viceprésident de Huamnity For The World (HFTW), Mr Éric EXILIE, des élèves scolarisés à l'université des Antilles originaires d'Haïti se sont donnés rendez-vous pour charger livres, matériels scolaires pour une destination bien connue de la Caraïbes en raison du contexte difficile qui la caractérise "Haïti".

Humanity For The World (HFTW) , et l'association AYABOMBÉ KARAYIB sont en action pour venir en aide à Haiti et notamment pour participer à la réalisation de l'objectif N°4 du développement durable, " un accès à une éducation de qualité pour tous"

L'association AYABOMBÉ KARAYIB, experte en déploiement d'action en Haïti, à prévue de se rendre courant premier semestre 2020, sur site pour finaliser cette action.

Certains membres de Humanity For The World (HFTW) seront certainement présents à cette occasion, puisque certains orphelinats en Haïti, pourront bénéficier de dons, en matériels scolaires. Dans tous les cas se sont des trésors qui feront des heureux parmi les petits et les grands.

Les cartons ont été fournis gracieusement par les propriétaires de plantations bananières Martinique/Guadeloupe.

Rendez-vous en 2020 pour suivre la trajectoire du matériel collecté.

[ODD2030]