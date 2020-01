Annonce du YOUTH SPEAK Forum, Maroua 2020.

Organisé par AIESEC à travers son comité local de Maroua, le Youth Speak Forum est un evenement de premier plan qui reunit des dirigeants jeunes et séniors dans un espace intersectoriel et multigenerationnel diversifié pour des conversations inspirantes sur des problemes locaux et mondiaux urgents. Ce forum vise à creer un evenement dans lequel des personnes de divers horizons peuvent effectuer une pollinisation croisée des idées, partager des idées et acquérir de nouvelles perspectives afin de creer des résultats exploitables pour faire avancer le monde.

La region de l'Extreme Nord du Cameroun, fort des nombreuses crises humanitaires, economiques qu'elle traverse depuis plusieurs années a été choisie afin de recueillir les solutins des jeunes de la partie septentrionale du pays, engager les jeunes dans la mise en oeuvre des solutions pratiques sur la thématique de l'entrepreunariat social tout en mettant à profit les enjeux que representent les Objectifs du Developpement Durable. Ainsi le Youth Speak Forum a pour but de convertir l'opinion des jeunes en un impact réel et durable aussi bien au sein des communautés que dans la société toute entiere. Il sera question d'échanger afin de responsabiliser les jeunes dans la société pour leur permettre d'agir et d'avoir un impact positif et durable au sein de l'ecosysteme.

Dans un cadre interactif, le YSF qui aura lieu à Maroua les 21 et 22 Février 2020 vise plusieurs objectifs centrés autour de la contribution des jeunes aux enjeux mondiaux ou loaux et allant de l'écoute de la jeunesse à son accompagnement dans la réalisation de ses projets en passant par la sensibilisation et la contribution aux ODD.

Après Yaoundé et Douala, la ville de Maroua accueillera pus de 250 jeunes venus d'horizons diverses afin d'échanger sur la thématique "Entrepreunariat social: defis et opportunités face aux crises humanitaires" avec 5 keynotes speakers, 10 speakers, plusieurs organisations oeuvrant à la mise en oeuvre des ODD.

