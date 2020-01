Enquête sur les systèmes de chauffage en France et en Europe ! Contribuez au projet européen HARP

HARP est l’acronyme de «Heating Appliances Retrofit Planning» signifiant, en français, «Planification de la rénovation des systèmes de chauffage». Il s’agit d’un projet financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, et mis en œuvre dans 5 pays (Portugal, Espagne, France, Italie et Allemagne) par 18 partenaires.

L’objectif principal est d’encourager les consommateurs européens à planifier le remplacement de leurs systèmes de chauffage souvent anciens et énergivores par des systèmes plus modernes et efficaces. L’enjeu est colossal car plus de 126 millions de chauffages centraux (chaudières) sont installés dans l’UE.

Une enquête est en cours (jusqu’au 20 janvier) pour comprendre ce qui motive les personnes à rénover leurs systèmes de chauffage en France et en Europe. Nous avons à présent besoin de vos éléments de réponse.

A suivre une application en ligne développée et disponible sous peu…

Une application en ligne va être développée sous peu, dénommée HARPa. Une version sera destinée aux consommateurs, et une autre, plus avancée, sera proposée aux professionnels du secteur du chauffage, afin qu’ils conseillent les consommateurs sur les différentes solutions de remplacement qui leur conviennent le mieux.

Les usagers pourront ainsi obtenir une indication rapide de la classification (sur l’échelle de l’étiquette énergétique) de leur appareil de chauffage central déjà installé, une estimation des coûts engendrés (en terme de consommation énergétique, maintenance…), et une vue d’ensemble des alternatives disponibles sur le marché en présentant leurs avantages directs (réduction des coûts et de la consommation d’énergie, réduction des émissions de CO2…), mais aussi indirects tels que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ou la réduction du bruit.

Afin de faciliter le remplacement des anciens dispositifs de chauffage par des alternatives plus efficaces et récentes, les aides et incitations financières disponibles à l’échelle nationale pour chacun des pays partenaires du projet seront listées dans l’application HARPa. L’objectif est d’encourager et d’aider les consommateurs à planifier le remplacement de leur système de chauffage.

