Participez à l'édition 2020 du baromètre : " ODD et entreprises françaises "

Quatre ans après l’adoption des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) et dix ans avant leur échéance à 2030, le Global Compact France en lien avec PwC France vous propose de participer au baromètre annuel de leur appropriation par les entreprises françaises.



Faites entendre votre voix, exprimez vos besoins et partagez vos bonnes pratiques en matière d’ODD. Vous avez été plus de 200 à répondre présent l'an dernier, battons ce record en 2020 !



Vous pouvez répondre jusqu’au 24 janvier.



L'ensemble des répondant(e)s se verront remettre un cadeau lors de la prochaine Assemblée générale du Global Compact France.



Vos réponses nous permettront de réaliser une publication qui sera distribuée lors de l'Assemblée générale du Global Compact France, le 25 mai 2020 et diffusée auprès de l’ensemble de ses partenaires. Elle sera également remise aux pouvoirs publics français pour démontrer l’engagement des entreprises françaises en la matière.

Ce baromètre s’adresse aux entreprises. Il ne vous prendra qu'une quinzaine de minutes et comporte 14 questions.

