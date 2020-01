Lettre scientifique de décembre 2019, Amélioration des réponses du secteur de l'éducation de base aux risques de catastrophes

Amélioration des réponses du secteur de l’éducation de base aux risques de catastrophes et aux changements climatiques

CRES

Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, le secteur de l’éducation de base, un secteur prioritaire de développement, est relativement peu considéré dans les efforts relatifs aux connaissances et outils d’aide à la décision en lien avec la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques. La prise en compte des mutations climatiques et environnementales dans les stratégies et politiques de l’éducation de base ne peut donc être envisagée sur la base de repères robustes, scientifiquement fondés et efficients. Le risque d’altération, du fait des risques de catastrophes, des acquis et perceptivement de développement du secteur est alors posé.

Cette lettre propose des référentiels d’aide à la décision pour une amélioration des réponses du secteur de l’éducation de base aux risques de catastrophes et changements climatiques. Ces référentiels peuvent être élaborés par des approches participatives, en mettant en œuvre des cadres méthodologiques proposés dans des publications antérieures.

(...)