Pour la période 2020 - 2022, l'ONG ZONAL a établi le programme de mobilisation des communautés de base et des ressources universitaires (enseignants et étudiants) dans le processus de mise en oeuvre des objectifs du développement durable au Tchad.

Problématique : au Tchad d’une manière générale, le choix de thème d’études pour les soutenances n’est pas souvent objectif. Dès la deuxième année d’étude, les étudiants devraient être en mesure de décider de leur carrière future. Ce choix devrait être accompagné d’une vision plus objective, au-delà de la scène de soutenance et de l'obtention du diplôme.

A l'origine de l'action: La crise économique et environnementale qui perdure depuis quelques années au Tchad a de conséquences néfastes sur l’employabilité et l’épanouissement des jeunes diplômés. Le taux de chômage croit au rythme démographique et de mesure de mitigation semble tardive au regard des besoins du pays. Pourtant, il existe une panoplie d’opportunités susceptibles de juguler cette crise que l’on pourrait accuser d’insuffisance du taux d’emploi des jeunes ou des ressources humaines. C’est dans le souci de promouvoir la culture de l’auto emploi que ce plan d’action a été mis en place.

Objectif : le plan d'action 2020 - 2022 vise à donner d'une part des orientations et un accompagnement des étudiants dans l'assurance de l'objectivité des recherches au regard de l'atteinte des ODD, et d'autre part, à donner une formation professionnelle aux metiers de création de valeurs sociales, économiques et environnementales aux communautés de base, notamment les jeunes et les femmes.