Le pacte vert européen: une position ambitieuse pour le climat

La Présidente de la Commission européenne - Madame Ursula von der Leyen a présenté son pacte vert pour l'Europe à l'Union européenne et à l'ensemble de ses citoyens. Un plan ambitieux avec un objectif : placer l'Union européenne à la "pointe" de la transition écologique ! En effet, la nouvelle Commission à travers un emsemble de mesures souhaite que le continent européen devienne le premier continent neutre en carbonne d'ici 2050. Un engagement fort pour relever les défis climatiques et ceux liés à l'environnement, qui constitue une mission majeure de notre génération. Ainsi, la Présidente de la Commission européenne a exposé une première feuille de route et une partie des politiques publiques porteuses de grands changements.

La première concerne la mise en place d'un mécanisme dit de "transition juste" afin d'accompagner les territoires dans la transition écologique, en particulier les régions dépendantes des industries fossiles. Le deuxième point vise à réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, les Etats membres doivent les réduire de 40% à l'horizon 2030. Le Pacte vert prévoit de faire passer ce chiffre à 50% par rapport aux niveaux de 1990, et de tendre vers 55%. Mais aussi ce pacte envisage la création d'un droit climatique européen, des investissements massifs, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, la protection et la promotion de la biodiversité, le développement des énergies vertes et une économie plus circulaire.

Ce Pacte vert pour l'Europe met en place une nouvelle stratégie de croissance pour l'Union européenne qui ouvrira de nouvelles opportunités et qui permettra aux citoyens européens et aux entreprises de profiter d'une transition écologique durable, tout en répondant aux défis du changement climatique et de la dégradation de notre environnement. L'Europe fait le choix de se tourner vers une nouvelle voie, celle d'une croissance durable.

#MOGED