Fiche PRISME sur les systèmes prépayés pour l'accès à l'électricité

L'électricité est primordiale pour lutter contre la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations. En Afrique subsaharienne, plus d'une personne sur deux n'a pas accès à l'électricité. Face à cette situation, la production décentralisée est une solution salutaire en milieu rural et dans les zones périurbaines non desservies. Ce développement est accéléré par les facilités offertes par les systèmes prépayés (PAYG) d'électricité, en pleine croissance. En 2018, plus de 90 % des investissements dans les systèmes décentralisés d'accès à l'électricité ont reposé sur des systèmes prépayés. Les prévisions montrent que le nombre d'abonnés croîtra dans les années à venir sur le continent. Il est donc important de comprendre le fonctionnement et les facteurs de succès du PAYG. C'est l'objectif de cette fiche sur les systèmes prépayés.

Les Fiches techniques PRISME, produites par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), constituent un outil d’information et de formation pour les opérateurs et acteurs institutionnels qui oeuvrent en faveur de la maîtrise de l’énergie et de l’accès énergétique durable, en particulier dans les pays en développement. Elles sont coordonnées par Eneris.