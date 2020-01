Fiche PRISME Le système électrique face aux changements climatiques

Les Fiches techniques PRISME , produites par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable ( IFDD ), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), constituent un outil d’information et de formation pour les opérateurs et acteurs institutionnels qui oeuvrent en faveur de la maîtrise de l’énergie et de l’accès énergétique durable, en particulier dans les pays en développement. Elles sont coordonnées par Eneris .

Cette fiche sur le Système électrique face aux changements climatiques présente des exemples d’impacts climatiques et de solutions à mettre en oeuvre pour le système électrique. Elle décrit également une démarche structurée pour évaluer le risque climatique et définir des mesures d’atténuation.

Beaucoup des infrastructures que l’on construit aujourd’hui seront encore en exploitation en 2050, voire en 2100. Elles doivent être conçues pour faire face au climat de demain. Prendre en compte dès maintenant le risque climatique et mettre en oeuvre des mesures d’adaptation est indispensable. Les surinvestissements consentis aujourd’hui pour construire un système résilient sont autant d’économies pour l’avenir, car ils permettront d’éviter de coûteuses réparations et de tout aussi coûteuses interruptions de service.

Ressources complémentaires