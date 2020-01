Fiche PRISME Créer et développer une entreprise en énergie durable

La jeunesse d’une population, telle que la population d’Afrique subsaharienne francophone, son niveau de qualification croissant et le développement de dispositifs d’accompagnement (incubateurs d’entreprises, programmes et concours thématiques, réseautage) constituent de sérieux atouts pour faire émerger une génération nouvelle d’entrepreneurs, en phase avec les évolutions technologiques et immergés dans des problématiques sociétales inédites. D’après une étude réalisée par la Coopération suisse en 2018, les projets de création d’entreprise dans le secteur de l’énergie durable en

Afrique francophone représentent 22 % des projets d’entreprise verte, derrière l’agriculture (49 %). Les jeunes de 25 à 34 ans compteraient pour près des trois quarts des entrepreneurs verts.

Cette fiche PRISME sur Créer et développer une entreprise d'énergie durable s’adresse en particulier aux entrepreneurs des pays francophones ne disposant que de peu, voire d’aucun capital financier pour concrétiser leur projet dans le domaine de l’énergie. Elle propose une démarche, un ensemble d’outils pour les aider à valider et à lancer leur projet, et des entrevues avec des entrepreneurs du secteur.

Les Fiches techniques PRISME, produites par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), constituent un outil d’information et de formation pour les opérateurs et acteurs institutionnels qui oeuvrent en faveur de la maîtrise de l’énergie et de l’accès énergétique durable, en particulier dans les pays en développement. Elles sont coordonnées par Eneris.