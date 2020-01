Le plastique à usage unique n'a plus sa place en Europe !

Au moment où la nouvelle Commission européenne présente son Pacte vert pour l'Europe, retour sur une directive européenne qui interdit certains plastiques à usage unique et limite sur la mise sur le marché européen de certains produits en plastique dès 2021. 25 millions de tonnes de déchets en plastique sont produits chaque année rien que dans l'Union européenne et seulement un quart est recyclé !

Il était temps que la Commission européenne agisse pour mettre fin à cette pollution. A partir de 2021, les couverts à usage unique, les assiettes plastiques, les pailles en plastique, les cotons tiges en plastique, les plastiques oxodégradables, les récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé seront interdits dans l'Union européenne. La directive renforce également le principe du "pollueur-payeur" en introduisant "la responsabilité élargie du producteur" aux cigarettes et aux producteurs de matériel de pêche qui devront prendre en charge les coûts de la collecte des mégots de cigarettes et des filets abandonnés en mer.

La directive fixe aussi aux Etats membres un objectif de collecte de 90% des bouteilles en plastique d'ici 2029. Par ailleurs, les bouteilles commercialisées dans l'Union européenne devront contenir au moins 25% de plastique recyclé en 2025 et au moins 30% en 2030. La législation prévoit aussi un étiquettage obligatoire relatif à l'impact environnemental négatif pour les cigarettes à filtre plastique, les gobelets en plastique, les lingettes humides et les serviettes hygiéniques. "D'après la Commission européenne, plus de 80% des déchets marins sont des plastiques. Les produits concernés par cette nouvelle législation européenne représentent 70% de l'ensemble des déchets marins.

A cause de leur vitesse de décomposition lente, les plastiques s'accumulent dans les mers, les océans et les plages dans le monde entier". Ainsi, nous retrouvons des résidus de plastique dans les espèces marines et a fortiori dans la chaîne alimentaire humaine. L'enjeu de la pollution marine liée aux plastiques nous concerne tous !

[MOGED]