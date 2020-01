Salon La Terre est Notre Métier

La Terre est notre métier a lieu tous les deux ans, fin septembre à Retiers, en Ille-et-Vilaine. Salon des professionnels de la bio du réseau FNAB, il attire près de 150 spécialisés dans les techniques et le développement des filières bio, qui viennent à la rencontre des producteurs et professionnels de l’agriculture biologique.



Le salon réunit pendant deux jours et en un même lieux, les professionnels de l’agriculture biologique. Machinisme, semences, techniques, accompagnement, opérateurs des filières biologiques, professionnels de la restauration collective : le salon réunit l’ensemble des acteurs de la filière biologique dans un esprit de développement durable et solidaire.

Le salon c'est : 50 conférences, 6 hectares de démonstrations et 150 exposants.

Ce salon aura lieu les 22 et 23 Septembre 2020 à la Foire Expo de Retiers.