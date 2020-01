Alimentation & innovation : participez au concours Food For Good !

2 millions d’euros pour soutenir des initiatives innovantes et à fort impact en faveur d’une alimentation équitable, durable et saine.

Le concours « Food For Good ! », unique au monde par son ampleur et sa reconnaissance à l’échelle internationale, est centré pour cette 3 ème édition sur l’enjeu majeur de l’alimentation. Du champ à la fourchette, il s’adresse à tous les acteurs de la chaîne (entrepreneurs, PMEs, étudiants, chercheurs, travailleurs de la terre, collectivités), et couvre les secteurs de la production, de la transformation, de la logistique et de la consommation.

« Il ne s’agit pas de dire, mais d’agir. L’alimentation est au cœur du quotidien de chaque habitant sur Terre. Elle est aussi au cœur des enjeux écologiques, du champ à la fourchette. Nous estimons qu’il est de notre devoir d’apporter un vrai soutien à des initiatives innovantes qui permettent aux populations de bien manger et sainement, et qui contribuent à bâtir une société résiliente. L’alimentation de l’humanité doit être saine et abordable pour tous. L’innovation à tous les stades de la chaîne doit nous permettre d’atteindre les objectifs de développement durable. » précise Éric Philippon, fondateur de FAMAE.

Depuis l’automne 2017, près de 4 000 projets issus de 120 pays (70% proviennent hors de France) ont été étudiés. Au total, la fondation a récompensé 12 lauréats.

Les candidats peuvent déposer leur projet en français ou en anglais via la plateforme web sécurisée de la fondation : https://famae.earth.

Le dépôt des candidatures prendra fin le 14 février 2020.

L’évaluation des projets et la sélection des nominés se dérouleront jusqu’en mai 2020 avec la remise des prix le 13 Juin 2020, lors de Vivatech.

FAMAE est une fondation familiale créée en 2017 par Éric Philippon et sa famille, qui a pour objectif de soutenir des initiatives innovantes permettant de réduire notre empreinte environnementale dans les domaines des déchets,