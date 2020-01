Appel à projets en #AURA : R&D Booster 2020

Bénéficiaires Les entreprises de moins de 2 000 personnes, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

R&D Booster, qui s’inscrit comme un levier du volet « innovation collaborative » du Fonds Régional d’Innovation d’Auvergne-Rhône-Alpes, vise à promouvoir les projets collaboratifs de R&D (a minima deux entreprises et un organisme de recherche et de diffusion des connaissances) en réponse à un enjeu de développement de nouveaux produits, procédés ou services.

Ressources complémentaires