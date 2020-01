Permae, premier salon de la permaculture, de l'agroécologie et du jardinage au naturel

Permae, le premier salon grand public consacré à la permaculture, l’agroécologie et au jardinage au naturel se tient à la Grande Halle de la Villette (Paris) du 24 au 27 janvier 2020.

Par leurs principes et leurs philosophies, la permaculture, l’agroécologie et le jardinage au naturel tendent vers le même objectif : le respect du vivant et de l’environnement en suivant notamment 5 grands principes.

Recréer de la biodiversité

Respecter les rythmes de la nature

Protéger la faune

Recycler les ressources

Gagner en autonomie

L’engouement pour ces nouvelles techniques est réel car en plus de leurs portées et de leurs efficacités, elles peuvent s’appliquer à différentes échelles, autant à la campagne qu’à la ville

Le salon Permae est organisé aux côtés du salon Vivez Nature, dédié à l’écologie urbaine. Ces deux évènements partagent les mêmes valeurs et donneront aux 20 000 visiteurs attendus les clés pour un mode de vie sain et durable. Ce sont ainsi près de 150 exposants qui sont réunis à la Grande Halle de la Villette pour envisager un futur plus écologique et sain pour la planète ; une occasion unique et ludique pour vivre nature et pour un meilleur quotidien durable.

SALON PERMAE - Du vendredi 24 au lundi 27 janvier 2020 - de 10h30 à 19h30, 18h le lundi

Entrée gratuite sur invitation

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Métro : ligne 5, station Porte de Pantin - Bus : 75 – 151 – 684, arrêt Porte de Pantin - Tramway : ligne T3b, arrêt Porte de Pantin