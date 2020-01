La 10è édition du Forum urbain mondial (FUM10) de l'ONU-Habitat se tient du 8 au 13 février 2020, à Abou Dabi (Émirats Arabes Unis)

«Villes d’opportunités : Connecter la culture et l’innovation». C’est le thème évocateur retenu pour le FUM10 aux Émirats Arabes Unis, du 8 au 13 février 2020.

Ces assises seront organisées par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), en partenariat avec le Département d’Abou Dabi des municipalités et des transports, le Département d’Abou Dabi de la culture et du tourisme, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Secrétariat général du Conseil exécutif et le Centre national d’exposition d’Abou Dabi.

En effet, organisé tous les deux ans, le FUM est un cadre qui permet aux gouvernements locaux et régionaux de passer en revue l’Agenda urbain et de développement.

Il s’agit ainsi d’une occasion unique de rencontre des Gouvernements nationaux et des partenaires au développement venant de par le monde.

Il est à relever que c’est la toute première fois qu’un pays arabe va accueillir une telle conférence d’envergure internationale, axée sur les villes et les établissements humains.

D’après le programme disponible, le FUM10 sera structurer autour de 6 dialogues thématiques, à savoir: Urbanisation, culture et innovation ; Technologies d’avant-garde et villes durables ; Une urbanisation durable par l’innovation et la culture ; Tradition et modernité : une convergence créative pour de meilleures villes ; Urbanisme et préservation/régénération du patrimoine ; et Partenariats et initiatives à l’appui de la culture et de l’innovation dans les villes.

Un espace également tout trouvé par l'organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Afrique pour organiser un certain nombre d’activités, notamment les tables rondes et rencontres B2B, ainsi que trois (03) sessions principales : la session sur les «Stratégies locales pour le financement des actions locales» ; une session sur «Le rôle du REFELA dans la mise en œuvre réussie des Objectifs de développement durable (ODD)», animée par le Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) présidée depuis juin 2019 par l’Ivoirienne Macoura Coulibaly épouse Dao (maire de Foumbolo) et une session sur les «Capitales africaines de la culture».

En rappel, la 9è édition du FUM a eu lieu à Kuala Lumpur (capitale de Malaisie), du 7 au 13 février 2017, sous le thème : «Villes 2030, des villes pour tous: mettre en œuvre le nouvel Agenda urbain».