ChangeNOW : Exposition universelle des solutions pour la Planète

3 jours pour faire de Paris la capitale mondiale de l’innovation sociale et environnementale

Rendez-vous les 30 - 31 janvier et 1er février 2020 au Grand Palais.

ChangeNOW organise la première Exposition universelle des solutions pour la Planète, au Grand Palais, du 30 janvier au 1er février 2020. L’ambition : présenter la diversité d'acteurs du changement et les solutions qui répondent concrètement aux problèmes les plus urgents du XXIe siècle et les connecter à des investisseurs, grands groupes, citoyens, territoires... pour accélérer et déployer les solutions à grande l’échelle. 20 000 visiteurs et 1 000 solutions sont attendus, plus de 100 pays représentés et 250 speakers dont Nicolas Hulot, Marian Goodell, CEO de Burning Man Project, Boyan Slat, fondateur de Ocean Cleanup, Bertrand Piccard, co-fondateur de Solar Impulse Foundation... nourriront ces 3 jours entre conférences, moments de networking, expériences immersives, festival d’art et de cinéma...

Des acteurs du changement des quatre coins du monde présenteront leurs solutions pour répondre au réchauffement climatique, à la préservation de la biodiversité, aux enjeux de finitude des ressources et la dimension humaine et inclusive de la transition. Les solutions exposées seront réparties en 9 grands thèmes sous la verrière du Grand Palais : économie circulaire ; santé et bien- être ; mode et luxe responsables ; ville durable et mobilité verte ; énergie propre ; océan ; alimentation, agriculture et biodiversité ; inclusion et éducation et tech for good.

Sur 10 000 m2, sous la nef du Grand Palais, les solutions sélectionnées pour leur potentiel d’impact et de passage à l’échelle seront en démo. Parmi elles :

• Beyond Meat : l’acteur majeur de la production de protéines végétales

• Peas&Love : la ferme urbaine qui loue des parcelles de potager

• Off-grid-box : la boite qui rend l’eau potable grâce au soleil

• Airseas : la voile qui aide les bateaux à limiter leurs émissions carbones

• Natural Hydrogen Energy LLC : producteur d’hydrogène naturel

• Energy Observer : le premier navire ayant réussi le défi de l’autonomie énergétique

• Loop : la solution e-commerce d’emballages consignés

• UBQ Materials : la solution qui transforme les déchets organiques en matériau naturel

• Ecosia : le moteur de recherche qui plante des arbres

• Echale a tu casa : la construction responsable pour les familles en besoin de logement

• Yuka : l’appli qui déchiffre les étiquettes pour les consommateurs

• SolCold : la peinture qui refroidit les bâtiments sans électricité

Temps forts :

La délégation internationale des villes le vendredi 31 janvier

Avec le soutien de la Convention des Maires pour le climat et l’énergie, du Fond Mondial du Développement des Villes (FMDV), du R20, de Climate-KIC et du programme ville de l’UNESCO, 50 villes et régions viendront à Paris partager leur expérience pour construire des villes durables et rencontrer des solutions le vendredi 31 janvier, parmi lesquelles : Dublin, Khartoum, Penang, Salvador, Miami, San Francisco, Umeå, Dakar, Angers, Lahti, Paris, Paris 9e, Reims, Roubaix, Vincennes...

La job fair le samedi 1er février

ChangeNOWmyjob, la job fair de l’impact, est le premier salon du recrutement dédié à l’impact. Sa seconde édition aura lieu le samedi 1er février au Grand Palais. En partenariat avec de nombreuses grandes écoles, universités et réseaux dont COP1 Etudiante, Anthropia ESSEC, Together for Earth,

Sciences Po, Télécom Paristech, Kedge, Skema, Agroparistech... la job fair permet de réunir des talents en quête de sens et des entreprises de l’impact, à la recherche de collaborateurs motivés et prêts à changer le monde à leurs côtés. Plus de 500 postes seront à pourvoir, tous profils

confondus pour tous types de contrats en France et à l’international.