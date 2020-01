Appel à contribution : La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales

Sous l'égide de la Commission mondiale du droit de l'environnement (CMDE), avec l'appui financier de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), et l'appui logistique de l'Université Senghor d'Alexandrie, le numéro 05 de la Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE) sera édité sur le thème «La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales», en hommage au Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE.

Le professeur Stéphane Doumbé-Billé, président du Comité scientifique de la RADE, s'est éteint prématurément, le 7 janvier 2020, quelques jours avant la mise au point du présent appel à contributions.

Le numéro 5/2020 de la RADE sera dédié à sa mémoire.

Le contexte

En tant que garant de l'application du droit de l'environnement, le juge est appelé à jouer un rôle central dans la protection de l'environnement. Sa contribution à cet égard est néanmoins demeurée relativement modeste dans la plupart des pays africains. Toutefois, les efforts visant à renforcer le droit d'accès à la justice environnementale et les initiatives tendant à rehausser le niveau d'implication du juge dans la résolution des conflits environnementaux se multiplient à travers le monde, y compris en Afrique.

Des développements jurisprudentiels du droit de l'environnement sont ainsi enregistrés graduellement dans le continent africain, sous l'impulsion conjuguée des juges tant nationaux que régionaux. Timides mais résolues, ces avancées désormais perceptibles de la jurisprudence environnementale africaine gagneraient à être mieux recensées, analysées, évaluées et valorisées, au profit de la maturation du droit de l'environnement en Afrique.

Le public visé

Les praticiens, magistrats, avocats, fonctionnaires et experts (gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux) qui suivent de près ces thématiques sont encouragés à formuler des propositions concrètes pouvant enrichir les études théoriques des universitaires.

Les objectifs

La Revue africaine de droit de l'environnement répond à la nécessité de promouvoir le droit de l'environnement pour mieux assurer sa compréhension et son application. Spécialement dédiée au droit africain de l'environnement, la RADE se veut un vecteur d'idées et d'informations, de partage d'expériences et d'échange de bonnes pratiques pour favoriser le progrès et renforcer l'effectivité de cette discipline juridique vitale en Afrique.

Le comité scientifique de ce 5e numéro de la RADE sera placé sous la présidence d'honneur du Pr. Stéphane Doumbé-Billé. Le Comité scientifique de la RADE procédera à l'examen des propositions soumises et à la sélection des contributions retenues. M. Émile Derlin Kemfouet Kengny assurera la coordination du numéro. Le secrétariat de la RADE apportera une assistance technique dans le processus d'édition du numéro.

Le présent appel à contributions porte sur le thème : La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales.

Envoi des projets de contributions, d'environ une page, au plus tard le 21 février 2020

[NDLR] Le Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE a par ailleurs figurer parmi les premiers partenaires fondateurs de Mediaterre et assuré la gestion du portail de Mediaterre "Droit & Gouvernance" de nombreuses années.