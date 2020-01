Des insectes bio-indicateurs pour les zones humides

Paradoxalement, depuis plusieurs décennies, elles sont particulièrement impactées par les activités humaines et souffrent de la détérioration des habitats, en lien avec l’emprise croissante de l’urbanisme et du drainage des sols. Elles sont également le réceptacle de la pollution diffuse qui peut être générée sur les bassins versants qui les alimentent, altérant ainsi la qualité des eaux et compromettant les services écosystémiques associés.

Ressources complémentaires