L'entrepreneuriat est la voie obligée pour un succès personnel et pour le développement du Cameroun, confie Gabriel Djankou Nkuissi, promoteur de l'ISMAM de Nkongsamba

Nous les avons exhortés à prendre patience et de construire patiemment et sainement le chemin qui va les conduire vers le succès réel.»

Tout le monde entre dans le monde. Et il faut prendre sa part de gâteau du monde. Et pour cela, il faut entreprendre.

Le partenariat ISMAM-IAI est un partenariat que nous voulons gagnant, qui crée des choses novatrices, qui permet de faire avancer à la fois les étudiants vers l’entrepreneuriat réel et le succès personnel pour le développement de notre pays le Cameroun. J’ai dit aux étudiants qu’entreprendre c’est entrer et prendre.

C’est un moment fort pour notre institution de vivre dans la réalité les partenariats que nous signons. C’est également un moment fort pour nos étudiants et étudiantes qui, pour la plupart, découvrent Yaoundé et l’IAI-Cameroun.