11ème édition du Prix COAL & VIVANT, une Saison culturelle pour la Biodiversité

VIVANT

Guide officiel de tous les événements culturels pour la biodiversité ayant lieu en France de mars à octobre à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020, VIVANT veut promouvoir une nouvelle culture de la nature, engageant acteurs de la conservation de la nature, artistes et acteurs culturels dans un même mouvement, pour faire émerger, auprès du grand public et des acteurs politiques, une prise de conscience collective et des actions concrètes.

Expositions, installations, rencontres, performances, projections, concerts, lectures, ateliers participatifs, inscrivez vos actions à l'agenda VIVANT d'ici mars et consultez l'appel à participation.

www.vivant2020.com





Appel à projets en cours : Prix COAL 2020

En 2020, pour sa onzième édition, le Prix COAL se consacre au thème du vivant et lance un appel à projets auprès des artistes du monde entier pour répondre aux défis de la conservation de la biodiversité. Présenté et remis dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2020, à Marseille, le Prix COAL contribuera à cette étape décisive pour accélérer les politiques publiques françaises et internationales et sensibiliser les citoyens en faveur de la préservation de la biodiversité.

Appel à projets ouvert jusqu'au 1er mars 2020

www.projetcoal.org