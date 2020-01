Session de formation " Financements européens et ville durable dans les pays en développement "

Dans le prolongement des formations initiées depuis 2016 sur le programme thématique "Autorités locales", l’AFCCRE et la Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) vous convient à un atelier d’échange qui vous permettra d’échanger en amont de la publication du nouvel appel à projet « villes durables » de la Commission.

En effet, le développement urbain intégré s’étant imposé comme un vecteur pertinent pour soutenir le développement global de ces pays et contribuer à la localisation des objectifs du développement durable, la Commission européenne a souhaité réorienter le programme thématique « Autorités locales » (Instrument de coopération au développement - 150 millions 2018-2020) en privilégiant les échanges sur ce thème entre villes des pays en voie de développement et celles des Etats membres via des partenariats.

Un premier appel à proposition a été lancé à l’automne 2018, mobilisant 53 millions d’euros. La Commission européenne envisage de renouveler cet appel à projet fin 2019-début 2020, en tirant notamment le bilan de la première phase de sélection des projets.

Ce prochain appel à proposition devrait être doté de 111 millions d’euros (soit deux appels regroupés) et sera le dernier de la programmation budgétaire 2014-2020. La nouveauté par rapport à celui de 2018, c’est qu’il devrait comporter deux lots spécifiques au-delà de la répartition géographique : l’un destiné aux pays les plus fragiles, et l’autre aux plus petites villes, ouvrant aussi des opportunités pour des projets moins importants.



Vous trouverez, ci-dessous, le programme et le bulletin d‘inscription à cette session qui se tiendra le 5 février 2020 à Bruxelles, dans les locaux de notre organisation européenne, le CCRE (1, square de Meeûs).

A cette occasion, interviendront notamment des experts de la Commission européenne, de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, de Platforma et de la DAECT, et des collectivités territoriales ayant été retenues lors du précédent appel à projet : Bordeaux métropole et Strasbourg.

Cette session bénéfice du soutien de la DAECT. Elle est accueillie par le Conseil des Communes et Régions d’Europe et est organisée en partenariat étroit avec PLATFORMA, le réseau européen des acteurs territoriaux de la coopération internationale pour le développement durable et bénéficie à ce titre du soutien de la Commission européenne.

A titre informatif, vous pourrez retrouver les modalités et une note sur le premier appel à projet, dont devrait s’inspirer largement l’appel à projet à venir, sur la page suivante : http://www.afccre.org/fr/actualites/lancement-de-l%E2%80%99appel-%C3%A0-projets-%C2%AB-partenariats-pour-les-villes-durables-%C2%BB-de-la-commission

Une information de l'AFCCRE (Association française du Conseils des Communes et Régions D'Europe).

