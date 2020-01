Energie: RTE expérimente des batteries pour stocker de l'électricité renouvelable

Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français (RTE) expérimente un projet innovant dans le domaine de l'énergie afin de répondre aux défis de la transition énergétique. En effet, le mix énergétique change avec la montée en puissance des énergies dites renouvelables tel que l'éolien ou le solaire qui ne sont pas pilotables contrairement aux productions fossiles ou nucléaires qu'il est possible de piloter en fonction des variations de la consommation électrique des Français. C'est un réel défis qui s'impose au réseau de transport d'électricité. Sacgant que la France a prévu d'arrêter ses quatre dernières centrales à charbon et prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035.

La solution envisagée par RTE consiste à stocker dans des batteries les surplus ponctuels et localisés de production d'énergies renouvelables ne pouvant pas être transportés par le réseau et de les destocker ailleurs simultanément.

L'objectif de ces batteries qui sont toujours en phase de test est d'éviter la perte de courant, c'est à dire que la quantité d'énergie reste constante. Ce qui évite de pertuber le marché. Et surtout cette solution est aussi économique puisqu'elle évite la construction de nouvelles lignes à haute tension. Cette expérimentation représente un investissement de 80 millions d'euros. Elle va être menée sur trois sites jusqu'en 2025, avec différents partenaires. Le site de Vingeanne, en Côtes-d'Or, disposera d'une capacité maximale de 12 mégawatts et sera équipé par Nidec France.

Le deuxième site sera situé à Bellac, près de Limoges, en Haute- Vienne, il a été confié à SAFT et atteindra les 10 mégawatts. Le dernier site sera à Ventavon dans les Hautes-Alpes. Il sera construit par un groupement d'entreprises du groupe Bolloré et disposera de 10 mégawatts de puissance. Ces batteries permettront de rendre le réseau électrique plus flexible et adapté aux énergies renouvables. Ce projet montre que le réseau de transport d'électricité est lui-aussi au coeur du pacte vert pour l'Europe.

