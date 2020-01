Objectif 2040 pour la fin de l'emballage plastique à usage unique en France

Chaque année ce sont plus de 100 milliards de produits plastiques jetables qui sont mis sur le marché en France. A l'heure où les produits plastiques à usage unique sont les premiers responsables de la pollution plastique de nos océans, il est temps de changer nos comportements et de trouver des solutions alternatives. Concrètement où est-ce que nous en sommes dans la lutte contre les emballages plastiques en France? Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui a été adopté, après accord en commission mixte paritaire, par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020, nous apporte des éléments de réponses.

Ce projet de loi entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. L'objectif de cette loi est la fin de l'emballage plastique à usage unique en 2040 ! Tubes de dentifrices, pots de yaourts ou encore bouteilles de produits d'hygiènes ne feront plus partie du quotidien des Français. Le zéro plastique jetable peut paraître loin face à l'urgence climatique et à la préservation de notre biodiversité. La France va effectivement sortir du tout jetable progressivement en interdisant plusieurs produits du quotidien pour entrer dans une société du réutilisable en changeant les comportements des consommateurs et permettre l'émergence de solutions alternatives.

Entre 2020-2021, plusieurs produits du quotidien tel que les cotons-tiges, les pailles, les goblets, les verres, les couverts, les assiettes et les boîtes en polystyrène expansé ne seront plus autorisés à la vente. A partir de 2022, les interdictions qui seront prises concerneront les industriels et les restaurants. Par exemple, il sera obligatoire de servir les repas pris sur place dans de la vaisselle non jetable. Puis 2040 marquera la fin de l'emballage plastique avec la disparition définitive des plastiques jetables.

