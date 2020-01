Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - Amiens

3/ Déplacements professionnels et domicile-travail : comment les réduire et les organiser ?

L’APCC vous propose de partager vos retours d’expériences et d’échanger sur les meilleures pratiques de mobilité, au travers d’ateliers, pour convaincre et impulser le passage à l’action.

L’objectif des rencontres régionales de la mobilité au travail est d’accompagner les employeurs publics et privés pour qu’ils agissent sur les déplacements quotidiens pour une mobilité plus inclusive et soutenable tant d’un point de vue écologique qu’économique.

Votre parking est saturé ? Le manque d’accessibilité ou l’éloignement de vos sites de production sont des freins à l’embauche et au développement de votre activité ? Vos salariés vous demandent d’agir en faveur du vélo ? Votre politique interne et environnementale vous amène à vouloir agir sur vos déplacements ?

Ressources complémentaires