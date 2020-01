Réforme des APL et système de cotation pour les logements sociaux : ce qui a changé fin 2019

En cette fin d’année, la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) a demandé au ministre Julien Denormandie un délai supplémentaire pour mettre en place les « APL en temps réel », prévue au 1er janvier 2020. Pour la CNAF, cela permet d’ajuster le système informatique pour plus de sécurité et de fiabilité. Sa mise en place est décalée d’un trimestre, soit avril 2020.

