Festival Transfo : Quel numérique pour la planète ?

« Quel numérique pour la planète ? » C’est la question cruciale à laquelle la 3ème édition du Festival Transfo tentera de répondre, grâce aux évènements organisés par des startups, des grands groupes, des ETI, des TPE mais également des associations, des collectivités et des acteurs du monde de l’enseignement, à Grenoble et sur tout le sillon alpin, avec des intervenants experts de tout premier plan.

Une programmation riche destinée au grand public comme aux professionnels

Après un appel à projet clôturé le 31 décembre 2019, la programmation a été arrêtée et compte plus de 200 évènements à travers 84 sites différents.

Grande satisfaction pour les porteurs du Festival Transfo, mais aussi pour tous les organisateurs d’évènements : la programmation sera diverse, inclusive et touchera tous les publics ! Cette année la manifestation a attiré des conférenciers et intervenants de premier plan, signe que la thématique revêt une véritable importance et que le Festival Transfo a su gagner de la reconnaissance dans son travail pour créer du lien entre les entreprises du numérique et des citoyens.

La billetterie a ouvert ce mercredi 29 janvier.

Le public pourra notamment écouter et rencontrer :

?- Aurélien Barrau chercheur au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, spécialiste des trous noirs, professeur à l’université Grenoble-Alpes et figure de proue du mouvement écologiste,

- Frédéric Bordage, expert du numérique durable en France et créateur du site GreenIT,

- Claude Kirschner Président du comité pilote d’éthique du numérique au sein du CCNE (Comité consultatif national d’éthique)

Rapprocher le grand public du numérique

La programmation compte aussi, parmi ses 204 évènements, des temps et activités strictement dédiés aux technologies et usages du numérique. Pour les organisateurs, c’est à la fois un constat et un choix : « Certains évènements se concentrent uniquement sur les usages du numérique, sur les technologies, et sur l’entrepreneuriat. Il nous paraît important de les inclure, car pour penser un numérique durable, il faut acculturer un maximum de personnes, que ce soit sur le code, l’intelligence artificielle, l’éco-conception ou la création d’entreprise. Il faut également que les structures qui n’ont pas encore intégré la dimension du développement durable, les enjeux du réchauffement climatique dans leur culture, puissent côtoyer celles qui au contraire, ont pris un temps d’avance sur la question, pour mieux évoluer. Il ne s’agit pas de créer un Festival 100% vert, mais d’entraîner un maximum de gens et d’entreprises sur la voie d’un numérique positif pour la planète. Nous espérons que les idées fleuriront, et que des entreprises s’engageront grâce à cette dynamique collective » explique Emilie Rondet, Déléguée Générale de French Tech in The Alps-Grenoble.

Dans la même dynamique, les associations ne sont pas en reste. Un bon nombre de structures associatives, si elles sont de taille modeste, s’illustrent par les sujets proposés, au plus près des préoccupations quotidiennes des citoyens. Cet engagement du tissu associatif aux côtés des entreprises et institutionnels est le reflet d’une société qui change, et parle désormais à plusieurs voix pour garantir le futur de notre planète.

La French Tech mobilisée aux côtés de la French Tech in the Alps

La Mission French Tech et les 13 capitales French Tech dont fait partie la French Tech in the Alps se réuniront lors du Festival Transfo. Les équipes de la French Tech sont ainsi invitées à se réunir sous la direction de Kat Borlongan, directrice de la Mission French Tech. Cette réunion est un signe fort attestant que le festival devient un événement important pour l’écosystème entrepreneurial et tech Français.

Une sélection d’événements :

· Soirée d’ouverture en forme de concert numérique et vert – La Belle Electrique, le 12 mars, Grenoble

· « Planète et numérique, quels impacts ? » - organisé par Orange, le 13 mars 2020, Maison du Tourisme, Grenoble

· Conférence d’Aurélien Barrau, astrophysicien, auteur du livre « Le plus grand défi de l’Histoire de l’Humanité » - Ed.Michel Laffont organisée par HP, 13 mars 2020, Grenoble

· « Le Numérique : Fléau ou Atout pour la transition écologique ?» organisé par l’association Conscience et Impact Écologique, 13 mars, Grenoble

· « Précarité énergétique : le numérique est-il une solution ? » organisé par le réseau Ronalpia, 13 mars 2020, Grenoble

· « Le digital au service d’une croissance pérenne et raisonnée » - organisé par Digital Effervescence, 13 mars, Chambéry

· « Intelligence Artificielle, Data & Environnement » - organisé par le Collectif Data For Good, Totem, 16 mars, Grenoble

· « Technologies numériques au service de l’économie circulaire » organisé par Hewlett Packard Enterprise, 17 mars, Grenoble

· « Les technologies numériques à impact environnemental positif » organisé par Pôle Entrepreneuriat du Pays de Gex, 17 mars, Saint-Genis-Pouilly

· « L’intelligence artificielle, une chance pour l’environnement ? » organisé par l’Institut Grenoble INP – ENSIMAG, 17 mars, Grenoble

· « Transformation digitale éco-responsable : comment la mettre en œuvre ? » organisé par Disrupt Campus (Université Grenoble Alpes) 17 mars, Grenoble

· « Utiliser sobrement Internet » par Le Grand Chambéry, 18 mars 2020, le o79

· « Failcon : échec et numérique face aux enjeux climatiques » organisé par la Failcon Grenoble, le 18 mars, Grenoble

· L'éthique du numérique organisé par Le Campus Numérique in the Alps avec Hewlett Packard Enterprise, le 19 mars, Grenoble

A PROPOS DU FESTIVAL TRANSFO

Le festival Transfo est une initiative de la French Tech in the Alps - Grenoble depuis 2018. Ce rendez-vous unique en France a pour vocation de rendre la transformation de la société par le numérique totalement palpable, concrète, pour tous les types de public. A travers des événements presque tous gratuits, proposés et organisés sur le territoire alpin par des entreprises, des associations, des collectivités, des écoles et des acteurs de l’enseignement, le festival Transfo veut démystifier la transformation induite par le numérique, l’ouvrir et la rendre très concrète pour tout un chacun. En 2019, le festival a proposé 200 évènements initiés par les acteurs de l’arc alpin, sur 100 sites pendant toute la durée du festival.

Le festival Transfo n’a pas une ambition seulement locale : il s’agit aussi de montrer combien les territoires et les régions participent au premier plan à cette révolution technologique, sociale et économique.