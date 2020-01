Niger: des étudiants se lancent dans la fabrication de charbon écologique

(Agence Ecofin) - Zakariyaou Abdou Idrissa, Aminatou Baraze et Moussa Haladou ont mis au point un charbon écologique fabriqué à partir de paille et d’herbes envahissantes. La particularité de ce charbon est qu’il a une durée de combustion plus longue que le bois de chauffage ordinaire, et qu’il brûle sans propager de fumée.

Le Niger est un pays désertique. Le bois se fait rare, alors qu’une grande partie de la population en utilise encore pour le feu de cuisson.

Lire la suite sur AgenceEcoFin