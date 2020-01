Nouveau-Brunswick : le secteur forestier doit continuer à innover en 2020

L’industrie forestière du Nouveau-Brunswick est l’une des plus anciennes industries du Canada atlantique. Elle va devoir subir une transformation radicale au cours de la prochaine décennie, car la technologie, les changements climatiques et les demandes changeantes des consommateurs remodèlent la foresterie.

L’industrie forestière de notre province avait quelques difficultés, mais les entreprises du secteur arrivaient à tenir le coup grâce aux importations de bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis. Et tout allait bien jusqu’en 2017 lorsque le Département du commerce des États-Unis a affirmé que les entreprises canadiennes vendaient du bois subventionné à des prix injustes. Et en 2018, la sentence est tombée, les États-Unis ont décidé de mettre en place une taxe sur le bois d’œuvre provenant du Canada. Si le bois d’œuvre a vu son prix grimpé pendant l’été 2018, c’est l’effet inverse depuis l’automne 2018 ; les prix sont tout simplement en chute libre.