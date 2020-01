Participez au Séminaire RELIEF #1 :"Les usages et le design"

Dans cette dynamique, le CIRIDD et ses partenaires organisent 10 séminaires sur des thématiques liées à l’économie de la fonctionnalité. Ces séances gratuites vous apporteront des éclairages techniques et vous permettront d’échanger avec d’autres dirigeants.

La troisième action collective RELIEF (programme Régional d’Innovation des Entreprises par l’Économie de Fonctionnalité) a été lancée en septembre 2019 par le CIRIDD, ses partenaires : le CJD Rhône-Alpes et le CETIM, et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME.

Ressources complémentaires