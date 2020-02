9e colloque international de la Chaire UNESCO Alimentations du monde

La Chaire Unesco Alimentations du monde vous donne rendez-vous le vendredi 07 février 2020 pour son 9e colloque annuel.

Alimentation et biodiversité

Se relier dans la nature

La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture désigne la diversité du vivant (des gènes aux écosystèmes), ainsi que la diversité des connaissances associées (les savoirs et savoirs-faire traditionnels). Les rapports au monde du vivant évoluent, passant d’une conception figée de la nature à une vision plus dynamique. Menacée par les activités humaines, la biodiversité était perçue comme une somme d’éléments indépendants, à protéger, utiliser et valoriser.

Elle intègre aujourd’hui davantage les sociétés humaines et devient une somme d’interactions complexes, de combinaisons et de constructions sociales et culturelles, à négocier. Dans cette vision de la relation, les activités agricoles et alimentaires sont au cœur de ces interrogations sur les liens dans la nature autour desquelles nous échangerons lors de ce colloque : la notion d’« espèce » existe-t-elle vraiment ? Sommes-nous à la veille d’une 6e grande extinction ? Comment concilier protection de la forêt et maintien de son caractère nourricier ? Comment (ré)introduire de la diversité au champ (par l’agroécologie), dans les industries de transformation agroalimentaire et dans l’assiette ?

Inscription gratuite mais obligatoire, jusqu’au 3 février inclus

Informations pratiques :

Vendredi 07 février 2020

(9h / 16h30)

à Montpellier SupAgro

Campus de la Gaillarde - Amphithéâtre Philippe Lamour

2, place Pierre Viala - 34 060 Montpellier

