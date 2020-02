Webconf APCC : documents d'urbanisme et adaptation au changement climatique : le rôle de l'évaluation environnementale

Documents d’urbanisme et adaptation au changement climatique : le rôle de l’évaluation environnementale

Jeudi 20 février de 11h à 12h - en ligne

S'inscrire

Résumé

Élaborés pour une durée de 10 à 15 ans, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) sont un outil essentiel pour mettre en œuvre l’adaptation des territoires au changement climatique et la stratégie bas carbone. Ils sont d’ailleurs souvent mobilisés dans les programmes d’actions des PCAET.

L’évaluation environnementale, dans son processus itératif, doit pouvoir jouer un rôle pour améliorer la prise en compte de ces sujets dans la planification territoriale : elle permet d’identifier les enjeux et les fragilités de chaque territoire vis-à-vis des conséquences attendues du changement climatique et d’apporter aux décideurs une vision prospective des effets du développement programmé sur les ressources, les consommations énergétiques, d’eau, les émissions de GES… Elle est enfin un gage de cohérence avec les autres plans et programmes environnementaux et garante de l’application des actions qui sont prévues, notamment celles des PCAET.

Cela suppose toutefois qu’elle soit placée au bon niveau de la démarche et réalisée comme une évaluation ex-ante, à même d’enrichir la réflexion et d’éclairer le choix des décideurs lors de l’élaboration des documents de planification.

A qui s’adresse cette webconférence ?

Aux chargés de mission des collectivités territoriales : comment mieux intégrer l’adaptation des territoires au changement climatique dans les documents de planification ? Quel rôle donner à l’évaluation environnementale et comment renforcer sa pertinence.

Aux bureaux d’études évaluateurs : comment renforcer la pertinence des évaluations environnementales ?

Animateurs