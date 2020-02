Conférence sur les chaînes de valeur de la transition énergétique

En 2020, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) élargit ses activités, pour se consacrer également aux questions de « Société, Environnement et Économie » de la transition énergétique.

À cette occasion, l’OFATE organise, le 25 mars 2020, dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire à Paris, sa 150ème manifestation intitulée :

Transition énergétique en Europe :

chaînes de valeur et politiques industrielles

En France et en Allemagne, les investissements dans la transition énergétique, encouragés par des politiques publiques volontaristes, ont des effets sur la croissance et l’emploi. Différentes filières y concourent, telles les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la transition énergétique dans les transports.

Lors de cette manifestation, l’OFATE vous proposera d’échanger sur les sujets suivants :

L’état des lieux des marchés et emplois de la transition énergétique en France et en Allemagne ;

Les retours d’expérience sur les politiques publiques concourant au développement de chaînes de valeur de la transition énergétique ;

La reconversion économique des régions et des filières vers la transition énergétique ;

Les enjeux et besoins de formation pour les filières ;

Les échanges commerciaux de la transition énergétique.

La manifestation s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur énergétique en France et en Allemagne, scientifiques, institutionnels et à la presse.

Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

Participation : La participation à la conférence est gratuite.