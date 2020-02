3ème symposium européen sur la thermodynamique appliquée

La conférence ESAT 2020 sera la 31e édition d’une série de rencontres autour de la thermodynamique appliquée lancée en 1974 par Helmut Knapp.

Elle se déroulera du 28 juin au 1er juillet 2020 à Paris - France.

La conférence mettra à l’honneur :

les dernières avancées expérimentales,

la prédiction des propriétés thermophysiques des systèmes complexes,

la thermodynamique moléculaire et statistique,

ainsi que la modélisation et la simulation moléculaires,

dans une visée d’application pratique.

Les travaux récents dans les différents secteurs ont donné naissance à des modèles, méthodes, outils, informations et données qui permettent de contribuer de manière significative à la conception et au développement de nouveaux procédés et produits, tout en étant un domaine de développement actif en recherche académique.



La conférence représente une opportunité unique d’accéder à une vue d’ensemble des tout derniers développements dans les différents domaines abordés et de créer de nouvelles interactions et collaborations scientifiques.



Une contribution importante du secteur industriel est attendue par le biais de l’atelier « IUT » (Industrial Use of Thermodynamics - Application Industrielle de la Thermodynamique). Outre des conférences plénières, des présentations orales en séances parallèles et des sessions posters, nous envisageons de proposer des pitch pour jeunes chercheurs, d’organiser une table ronde sur un sujet central dans l’industrie et d’encourager les stands industriels.



La conférence ESAT est organisée par IFPEN et l’Ecole des Mines de Paris, en coopération avec (en tant qu’événements partagés) :

le séminaire SAFT2020 ;

le Groupe de travail sur la thermodynamique et les propriétés de transport : le cinquième séminaire IUT se penchera spécifiquement sur l’application industrielle de la thermodynamique des électrolytes, la distinction de la meilleure conférence sera à cette occasion remise à un membre éminent de la communauté, et une séance spéciale sur l’enseignement de la thermodynamique sera organisée;



la section Énergie de la Fédération européenne du génie chimique, via une séance spéciale à propos de l’utilisation des outils thermodynamiques pour améliorer l’efficacité énergétique des procédés.

Source de l'information : IFP Energies nouvelles