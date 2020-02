Désignez les Champions de la Terre 2020 !

Le processus de désignation au prix Champions de la Terre" 2020, la distinction environnementale la plus prestigieuse attribuée par les Nations Unies, est ouvert depuis le 20 janvier.

Ce prix a pour but de reconnaître les contributions de membres exceptionnels de gouvernements, de la société civile et du secteur privé dont les actions ont eu un impact positif sur l'environnement. Il vous sera possible de proposer un Champion de la Terre jusqu'au 20 mars 2020.

Créé en 2005, le prix célèbre les visionnaires dans quatre catégories : leadership en matière de politiques, inspiration et action, vision entrepreneuriale et science et innovation.

(...)

Depuis son lancement, le PNUE a remis le prix des Champions de la Terre à 93 lauréats, comme des dirigeants internationaux, des défenseurs de l'environnement et des inventeurs de technologies. Les lauréats sont constitués de 22 dirigeants mondiaux, 57 individus et 14 groupes ou organisations.

(...)

les individus, groupes et organisations ayant apporté une contribution remarquable à la protection et à la restauration de l'environnement sont récompensés dans quatre catégories.

Leadership en matière de politiques

Inspiration et action

Vision entrepreneuriale

Science et innovation

(...)

Toutes les propositions de candidatures doivent être reçues avant le 20 mars 2020, accompagnées de documents justificatifs appropriés. La cérémonie de remise des prix aura lieu en octobre 2020.

