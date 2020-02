GRTgaz France implante un démonstrateur de stockage d'électricité dans le Sud de la France

RTE - le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français expériemente des batteries pour stocker les surplus ponctuels de production d'énergies renouvelables sur trois sites en France dont le rôle sera d'équilibrer l'offre et la demande d'électricité. En complément de ces batteries de stockage, une autre solution innovante est développée sur le territoire français, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), piloté par GRTgaz - gestionnaire de réseau du transport de gaz en France et en Europe qui consiste à transformer les énergies renouvelables en gaz de stockage. Par moments, l'électricité produite par les champs éolien terrestres, marins ainsi que par les centrales solaires ne peut être intégralement consommée ou exportée. Faute de solution de stockage, la production est arrêtée ou l'électricité produite est perdue pour éviter de saturer le réseau.

Le démonstrateur de Power-to-Gas consiste à produire de l'hydrogène et du méthane de synthèse à partir d'électricité. L'hydrogène peut être ensuite stockée et transportée sur de longues distances, puis utilisée pour produire à nouveau de l'électricité. Le Power-to-Gas est une voie prometteuse pour stocker massivement de l'électricité sous forme de gaz, soit directement dans le réseau de transport et de distribution, soit dans les vastes zones de stockage disponibles en France. Le concept de Power-to-Gas contribue ainsi à intégrer et à valoriser des énergies renouvelables dans le réseau existant de gaz par l'intermédiaire de l'électricité verte. C'est une solution de stockage complémentaire aux batteries de RTE et un levier exceptionnel pour la transition énergétique favorisant le développement des énergies renouvelables.

Le démonstrateur nommé "Jupiter 1000" de Fos-sur-Mer a une puissance de un mégawatt soit une production équivalente à la consommation annuelle d'environ 150 familles. Le Power-to-Gas est au service de la transition énergétique et accroit notre indépendance énergétique!

