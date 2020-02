Burkina Faso, protection de l'environnement : Qu'est-ce qui freine la mise en oeuvre effective de la loi 017 ?

Le Burkina Faso à l’instar d’autres pays africains est confronté à des problèmes environnementaux liés aux changements climatiques, à l’utilisation incontrôlée des produits chimiques mais surtout à la prolifération des déchets plastiques dus à l’usage et à l’abandon abusifs de ces sachets ou emballages plastiques non biodégradable. Chaque année, c’est environ 400 000 tonnes de déchets plastiques qui sont produits.

A Ouagadougou, pas un mètre carré sans un sachet plastique, malgré l’entrée en vigueur de la loi portant « interdiction de production, importation, commercialisation et distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables » depuis le 1er janvier 2015. A qui la faute ?

