476 tonnes de flottants enlevés de la retenue du barrage de Villerest

L'Etablissement Public Loire communique :

Les 23 et 24 novembre 2019, suite à de fortes pluies sur l’amont du bassin, la Loire a connu une crue ayant conduit le barrage de Villerest à manœuvrer ses vannes, conformément à sa vocation d’écrêtement. Le débit de la Loire à l’entrée du barrage était alors équivalent à celui observé pour la crue de novembre 2016 (1.000 m3/s), dernière date à laquelle le barrage avait assuré sa fonction d’écrêtement.

Comme en 2016, le barrage a été confronté à une accumulation d’objets flottants en tout genre à l’amont de l’ouvrage. De par leur quantité et leur localisation, ces flottants constituent un risque dans le cadre de l’exploitation du barrage ainsi que pour l’aval en cas de déversement. C’est la raison pour laquelle l’Etablissement, propriétaire de l’ouvrage dont il assure la gestion, a pris les dispositions nécessaires dès la fin de la crue pour extraire les matériaux de la retenue.

MODE D'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE CHARGEE D'EFFECTUER CES TRAVAUX

Amenée à l’aide d’un bateau-pousseur des flottants vers la zone d’enlèvement située en rive droite, à l’amont immédiat du barrage

Extraction des flottants à l’aide d’une grue équipée d’un grappin et chargement dans des bennes

Transport des déchets (après tri sélectif), vers une filière de déchets verts pour le bois et ses dérivés, vers le centre de stockage des déchets ultimes pour les déchets non recyclables

BILAN DE L’OPERATION

Les travaux ont duré 13 jours, entre les 15 et 31 janvier 2020. Ils ont permis d’extraire les flottants situés dans la zone comprise entre le mur du barrage et le port de la Caille (commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire).

Le montant de cette opération s’élève à plus de 160.000 €.

Au total, il a été extrait 476 tonnes de flottants composés à 99% de végétaux valorisés en compost ou bois palette et le reste de déchets traités en centre de stockage (emballages plastiques, polystyrènes, divers…). Ce volume est équivalent à celui extrait en 2016.

Source texte et images : communiqué de presse de l'Etablissement Public Loire du 07 février 2020