Finance verte et investissement socialement responsable au salon de la finance

5ème édition du salon de la finance de COBFI sur le thème de la finance verte

JEUDI 13 FEVRIER DE 13H30 A 18H00

World Trade Center de Marseille - 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

Pour la 5ème édition du salon de la finance, COBFI propose une journée de réflexion autour du thème de la finance verte et de l’investissement socialement responsable. À cette occasion, Philippe Zaouati, CEO de Mirova, et Bénédicte Peyrol, Députée spécialisée sur les thèmes de la fiscalité écologique, de la finance verte et de la transition écologique, sont invités pour en parler.

Le Salon de la Finance permet aux étudiants, aux particuliers et aux professionnels de se retrouver pour échanger et partager des idées innovantes. Il offre aussi aux milliers de visiteurs la possibilité de découvrir des métiers et de communiquer avec des partenaires et entreprises reconnues, telles que le Crédit Agricole d’Alpes Provence, AXA Investment Management, la Ville de Marseille, Finance Innovation.

Des workshops se dérouleront toute la journée, dans différents domaines de la finance.

Le programme :

13h30 : Ouverture du salon

14h00 : Ouverture de la plénière par Philippe Zaouati et Bénédicte Peyrol

Début des workshops :

14h45 : Crédit agricole « Comment financer sa start-up ? » et Axa Investment Managers « Dans un monde en transition et à la recherche de rendement, quel est le rôle de la finance responsable ? »

15h45 : Malakoff Humanis Gestion d’Actifs « les circuits courts de l’épargne salariale : l’exemple des fonds régionaux solidaires d’EPSENS » et Prime Investment Compagny « L’attrait du trading »

16h45 : Forum de l’investissement responsable « Exigez l’ISR, l’épargne des particuliers, nouvelle frontière de la finance responsable » et Finance For Tomorrow « Les actifs du capital naturel et de la biodiversité »

17h45 : Kryptosphere « Le Bitcoin une révolution écologique »