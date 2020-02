Télésud passe dans le giron de Vision 4 du Camerounais Jean Pierre Amougou Belinga

D’après un communiqué cosigné par Jean Pierre Amougou Belinga et Gérard Fohlen-Weill, respectivement Président directeur général (PDG) du groupe l’Anecdote (promoteur de Vision 4) et représentant du Cabinet d’avocats Cahn Wilson, rendu public le 11 février 2020, «la société Vision 4 TELEVISION S.A a repris les actifs et les droits de la chaîne de télévision panafricaine TELESUD dont les studios se trouvent dans l’immeuble historique du 15, rue Cognacq Jay dans le 7è arrondissement de Paris».

Pour relancer l’activité de la chaîne dans les plus brefs délais, le Camerounais, magnat des médias en Afrique centrale, a nommé André Agid au poste de Directeur général.

Actuellement, l’empire Jean Pierre Amougou Belinga compte dans son riche patrimoine : la chaîne de télévision Vision 4, la radio Satellite Fm, le bihebdomadaire l’Anecdote, le magazine Africa Express, la microfinance Vision Finance, l'Institut Supérieur des Sciences, Arts et Métiers (ISSAM) à Yaoundé. Et bientôt Vision Exchange.

En rappel, Télésud est une chaîne de télévision par satellite fondée par plusieurs journalistes africains en 1998 et à Paris (France). Elle a pour ambition d’être une chaîne thématique d’information en continu de référence panafricaine et internationale. Tiraillée de part et d’autre par les créanciers, elle a fini, il y a quelque temps, par déclarer faillite.