La Sauge : le jardinage pour des villes plus écologiques

Étant donné la croissance exponentielle et rapide des villes, en particulier dans le monde en développement, il est essentiel de repenser les systèmes d’approvisionnement alimentaire urbains. Une des solutions avancée face à ce problème est le développement de l’agriculture urbaine. Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), celle-ci « fournit des aliments frais, génère des emplois, recycle les déchets urbains, crée des ceintures vertes, et renforce la résilience des villes face au changement climatique. » Il semble donc que l’agriculture urbaine pourrait être une solution pour l’alimentation du futur puisqu’il a été montré que les jardins potagers pouvaient être jusqu’à 15 fois plus productif que les exploitations des zones rurales (source).

En France, les expérimentations d’agriculture urbaine se font de plus en nombreuses, et parmi elles se trouvent l’association La Sauge (Société d’agriculture urbaine généreuse et engagée). Sa mission est d’encourager tout le monde à jardiner 2h par semaine « comme une réponse simple et efficace à la transition écologique ».

Pour développer le goût du jardinage chez la majorité des personnes, l’association réalise différentes actions qui se concentre en premier lieu sur la création et l’animation de micro-fermes urbaines modulables dans des lieux de vie urbain où les citoyens peuvent venir se restaurer et participer à des activités. Depuis mars 2017, le projet principal est La Prairie du Canal à Paris, qui est à la fois un lieu de production, un espace pour apprendre de bonnes pratiques de jardinage ou d’alimentation en général de manière ludique, et un lieu de rencontre. La ferme possède également une pépinière participative, lancée en 2019. Une autre de leurs fermes urbaines éphémères est l’Agronautes à Nantes, qui s’étend sur 3500m2, et poursuit le même but de créer un lieu « pédagogique, récréatif et productif » pour accompagner la transition vers une société écologique.

Le second objectif de La Sauge, tout aussi important, est de créer une communauté autour du jardinage et d’aider les autres communautés de jardiniers dans les immeubles ou les entreprises. Enfin, si l’association souhaite s’associer aux événements de l’Agriculture urbaine, elle est également l’organisatrice de plusieurs d’entre eux, le plus important étant les 48h de l’agriculture urbaine qui existent depuis deux ans et qui aura lieu en France et en Belgique le week-end du 25 et 26 avril 2020.

