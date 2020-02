Climat: la région Occitanie face aux fortes chaleurs

L'Institut de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, le jeudi 6 février 2020, une étude choc concernant les conséquences du réchauffement climatique en région Occitanie (Sud-ouest de la France). "Un habitant sur deux potentiellement exposé à de fortes chaleurs à répétitions dans les prochaines années" précise l'étude. La région Occitanie est la plus chaude de France. Les vagues de chaleur de l'année 2019, avec de fréquentes températures au-dessus de 40°C ont donné un aperçu des canicules à venir. L'Insee précise que l'épisode caniculaire qu'a connu la France en 2003 deviendra une normalité. Les épisodes de fortes chaleurs vont se multiplier sur l'ensemble de la région pour les décénnies à venir (2021 - 2050). L'Insee s'inquiète des conséquences sur les catégories de population qui seront le plus sensible à ces épisodes de fortes chaleurs. En effet, ces épisodes peuvent entraîner une déshydratation, l'aggravation de certaines maladies chroniques ou encore un coup de chaleur. Les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles atteintes d'une maladie chroniques seront les plus impactées. Au total, c'est 517 000 personnes vulnérables qui résident aujourd'hui dans une région qui sera soumise à de fortes chaleurs à répétition. Les personnes pauvres par leurs conditions de vie ou d'habitat sont également les premières à être exposées à ce changement de température. Depuis 1960, l'Occitanie subit une hausse des températures de 1,5°C, elle pourrait monter à 2°C d'ici 2050.

Le rapport met également en exergue les secteurs d'activités qui sont particulièrement exposés à cette hausse de température régulière. Le BTP (bâtiment et travaux publics) et l'agriculture représentent respectivement la quatrième région pour le nombre d'emploi dans la construction et la deuxième pour le monde agricole. C'est une réelle remise en cause de l'aménagement de notre territoire et nos comportements qui sont mis en évidence. Il est désormais temps de prendre en compte les enjeux environnementaux et d'agir...

