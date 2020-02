Rapport de l'AEE sur l'état de l'environnement en Europe en 2020

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a publié son rapport "L'environnement en Europe - état et perspectives 2020" (SOER 2020). Le SOER 2020 est le sixième rapport publié par l'Agence européenne depuis 1995. Il offre des informations scientifiques pour nous éclairer sur la façon dont nous devons répondre aux défis auxquels notre civilisation est confrontée: le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, en autres. Le rapport précise que l'Europe doit faire face à des défis environnementaux d'une ampleur et d'une urgence sans précédent. Mais il précise aussi qu'il existe des raisons d'espèrer à l'heure où des initiatives communautaires se développent et que l'action de l'Union européenne se renforce avec le Pacte vert pour l'Europe.

"L'environnement en Europe est à un point de basculement. La prochaine décenie nous offre encore une possibilité limitée de renforcer les mesures de protection de la nature, d'atténuer les effets du changement climatique et de réduire considérablement notre consommation de ressources naturelles. Notre évaluation montre que les changements progressifs ont entraîné des progrès dans certains domaines, mais pas assez pour réaliser nos objectifs à long terme. Nous disposons déjà des connaissances, des technologies et des outils dont nous avons besoin pour rendre durables les principaux systèmes de production et de consommation, notamment l'alimentation, la mobilité et l'énergie. Notre bien-être et notre prospérité futurs dépendent de cela mais aussi de notre capacité à mobiliser l'ensemble de la société afin de susciter le changement et de créer un avenir meilleur" Hans BRUYNINCKX - Directeur exécutif de l'Agence européenne de l'environnement.

Le rapport donne un aperçu de la situation de l'Europe par rapport à la réalisation de ses objectifs politiques pour 2020 et 2030, ainsi que ses objectifs pour 2050 en vue de s'orienter vers un continent neutre en carbone. Le rapport met aussi en exergue l'urgence pour amplifier et accélérer le changement. L'éventail des actions de l'Union européenne sont une première étape dans le changement climatique mais elles ne suffisent pas. L'Europe doit mettre en place des mesures stratégiques pour transformer nos systèmes de production et de consommation (élaborer des objectifs contraignants, prendre la tête du mouvement de transition mondial vers la durabilité, promouvoir l'innovation, intensifier les investissements et réorienter la finance). Le continent européen a fort à gagner dans cette transition écologique en raison des débouchés économiques et sociaux.

[MOGED]