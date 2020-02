Premier Institut Carnot consacré au climat labellisé, " Clim'adapt "

Le Cerema vient de remporter le label Institut Carnot pour une durée de 4 ans avec le projet d'Institut Clim'adapt. Ce projet vise à aider les entreprises et les collectivités territoriales à satisfaire les besoins des territoires pour assurer leur transition vers une économie sobre en ressources, décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable en lien avec les nouveaux modes de vie engendrés par la transition numérique et l’adaptation au changement climatique. Pascal Berteaud, directeur général du Cerema indique : « nous avions fait le choix de mobiliser les énergies sur un sujet essentiel : le climat. Ce pari a payé car, pour la première fois, ce label est attribué à un projet qui concerne l’adaptation au changement climatique ».

Créé en 2006, le label Carnot est un label d'excellence décerné à des établissements de recherche afin d'accélérer le passage de la recherche à l'innovation en rapprochant les acteurs de la recherche publique des acteurs économiques.

« Clim’adapt : la recherche acteur de l’adoption au changement climatique dans le domaine des infrastructures »

Avec ce label Institut Carnot obtenu pour quatre ans, le Tremplin Carnot Cerema Effi-sciences* devient Clim'adapt et franchit un cap avec l'ambition de fédérer des établissements publics pour mener des travaux de recherche partenariale dans le domaine des infrastructures, un enjeu essentiel pour les territoires qui est au cœur des métiers du Cerema.

« Quelques soit nos modes de mobilité, nos villes et territoires auront besoins d’infrastructures de déplacement »

Dans un contexte où les infrastructures nouvelles joueront un rôle important dans l'évolution de la ville et des territoires, la mobilité, la qualité des écosystèmes, Clim'adapt permettra de développer des projets partenariaux répondant aux besoins actuels et futurs des territoires. Les projets de recherche et développement porteront sur la conception des infrastructures, des bâtiments, la maintenance, l'intégration aux territoires, l'adaptation aux nouveaux systèmes de mobilité et aux enjeux climatiques...

Pour Pascal Berteaud, « le Cerema est une interface entre les entreprises et les collectivités territoriales afin de co-développer et déployer des solutions innovantes pour permettre aux territoires de réussir les défis des transitions écologiques et numériques aujourd’hui incontournables dans le domaine des infrastructures, de l'aménagement urbain, des mobilités et des risques naturels. La reconnaissance du Ministère de la recherche par l’attribution de ce label vient souligner le travail de pointe mené par les équipes de recherche au Cerema ».

* Depuis trois ans, le Cerema avait rejoint le réseau Carnot financé par l'Agence Nationale de la Recherche, en tant que Tremplin Carnot, dans une démarche de développement de la recherche partenariale. Cerema Effi-sciences a été créé pour mettre à disposition des entreprises et des acteurs socio-économiques les résultats de recherche et développement, l'expertise et les moyens du Cerema, cela au service de l'innovation.

Source : communiqué de presse du CEREMA - février 2020

