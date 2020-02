La mise en commun de l'expertise agricole et celle du numérique va permettre de créer des richesses au Cameroun

Armand Claude Abanda, par ailleurs président exécutif de FUGEPAC (Forum des Universités et Grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale), a lancé l’IAI-Cameroun qui force l’admiration en ce moment en Afrique subsaharienne avec un concept dans la tête et un capital de 3 500 FCFA, confie à ces jeunes : «Pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d’avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude».

Et les étudiants de l’IAI-Cameroun, de leur côté, sont capables de mettre sur pied des plateformes ou des applis qui vont permettre de commercialiser ces productions au niveau africain voire mondial, grâce au miracle des TIC (technologies de l’information et de la communication).

Point de vue de leader et expert donné au cours de la conférence ayant pour thème : «Leadership et entrepreneuriat : regard croisé sur deux itinéraires atypiques : Armand Claude Abanda et Gabriel Djankou Nkuissi», le 25 janvier 2020 à Yaoundé (capitale du Cameroun). Lisez plutôt !