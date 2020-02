La production et la consommation d'électricité de la France en baisse depuis 10 ans

En 2019, la consommation d'électricité en France a connu son plus bas niveau depuis 10 ans avec 473 TWh, soit une baisse de 0,5% par rapport à l'année 2018 indique RTE (Réseau de transport d'électricité) dans son bilan annuel, présenté le mercredi 12 février. Ce recul de la consommation d'électricité s'explique, en autres, par les efforts engagés en matière d'efficacité énergétique.

L'année 2019 est aussi marquée par une baisse de la production d'électricité de 2% par rapport à 2018 avec 537,7 TWh produits en France. Ce recul s'explique par une production d'électricité d'origine nucléiare en baisse de 3,5% avec une moindre disponibilité du parc, une production hydraulique en chute de 12,1% à cause de conditions météorologiques défavorables et surtout un très fort recul de la production d'électricité à partir de charbon, soit: -71,9%. Par ailleurs, l'électricité produite était moins émettrice de CO2 (-6% d'émissions de CO2). "Celles-ci se situent désormais à un niveau proche de celui de 2015, niveau le plus bas depuis cinq ans", relève RTE. "On voit bien l'impact de la transtion énergétique et du développement des énergies renouvelables", a souligné Olivier GRABETTE - Directeur général adjoint de RTE. Ainsi, la production d'électricité en France poursuit sa décarbonation. Les centrales à charbon, très polluantes, ont été moins sollicitées pour des raisons de coût mais aussi grâce à un hiver très doux qui n'a pas nécessité d'y avoir recours. Et les centrales à gaz, plus compétitives et moins émettrices de CO2 que celles au charbon, ont vu leur production bondir de 24%. Les productions d'origines éolienne ( 21,2%) et solaire ( 7,8%) ont poursuivi leur hausse.

En dépit d'un recul de sa production, la France continue de produire plus d'électricité qu'elle n'en consomme et reste le premier exportateur européen d'électricité en 2019. Au total, elle a exporté 84 TWh et importé 28,3 TWh.

[MOGED]